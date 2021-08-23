У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський.

У географічному центрі України підняли Державний прапор. У церемонії 23 серпня взяв участь президент України Володимир Зеленський.

Відповідне відео оприлюднено на Facebook-сторінці Офісу президента.

"Тут б'ється серце України", - вказав Зеленський на символізм локації, яку обрали для інсталяції.

Читайте такожУ центрі Києва сьогодні перекриють вулиці: куди краще не їхатиКрім того, в урочистій церемонії взяли участь перші особи держави та популярні артисти.

"Ми разом підіймаємо прапор та повинні підніймати Україну. Підіймати Україну тільки разом та тільки вгору", - підсумував президент.

Одночасно державні прапори підняли й в усіх обласних центрах України.

Географічний центр

Географічний центр України на північні села Мар'янівка Черкаської області. Спочатку у 2003 році його визначили на північній околиці міста Шпола. У 2004 році встановили більш точні координати та з'ясувалося, що центр країни знаходиться на території Мар'янівки.

У 2012 році тут стартувало будівництва історико-географічного комплексу під назвою "Географічний центр України".

Як раніше повідомляв УНІАН, біля центрального входу в будівлю Верховної Ради, на площі Конституції, відбулася урочиста церемонія підняття Державного Прапора України.

Автор: Анастасія Горбачова