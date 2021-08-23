У географічному центрі України підняли Державний прапор. У церемонії 23 серпня взяв участь президент України Володимир Зеленський.
Відповідне відео оприлюднено на Facebook-сторінці Офісу президента.
"Тут б'ється серце України", - вказав Зеленський на символізм локації, яку обрали для інсталяції.
Читайте такожУ центрі Києва сьогодні перекриють вулиці: куди краще не їхатиКрім того, в урочистій церемонії взяли участь перші особи держави та популярні артисти.
"Ми разом підіймаємо прапор та повинні підніймати Україну. Підіймати Україну тільки разом та тільки вгору", - підсумував президент.
Одночасно державні прапори підняли й в усіх обласних центрах України.
Географічний центр
Географічний центр України на північні села Мар'янівка Черкаської області. Спочатку у 2003 році його визначили на північній околиці міста Шпола. У 2004 році встановили більш точні координати та з'ясувалося, що центр країни знаходиться на території Мар'янівки.
У 2012 році тут стартувало будівництва історико-географічного комплексу під назвою "Географічний центр України".
Як раніше повідомляв УНІАН, біля центрального входу в будівлю Верховної Ради, на площі Конституції, відбулася урочиста церемонія підняття Державного Прапора України.