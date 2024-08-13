Обмеження впровадили у п’ятьох районах області.

Для понад 200 населених пунктів Харківської області через безпекову ситуацію подовжили комендантську годину, яка триватиме з 17:00 до 09:00. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Для 201 населеного пункту Харківщини віднині діє продовжена комендантська година — з 17:00 до 09:00. Йдеться про 11 населених пунктів Ізюмського району, 37 – Чугуївського, 41 – Харківського, 42 – Богодухівського та 73 – Куп‘янського.

За словами посадовця, рішення ухвалене для забезпечення ефективної роботи Сил оборони, а також для безпеки цивільних, адже на цих фронтових прикордонних територіях вкрай небезпечно проживати.

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"Такі заходи покликані безпековою ситуацією, протидією ДРГ у прикордонні. Ну і звичайно, коли наші спецслужби працюють, вони так само мають діяти у комфортних для них умовах", - пояснив Синєгубов.

Обмеження на переміщення громадян поблизу кордону з РФ на Сумщині

На Сумщині військовим командуванням запроваджені тимчасові обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній з Росією 20-кілометровій зоні.

В Генштабі пояснили, що відповідні заходи застосовуються у звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців.

Допуск людей на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

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