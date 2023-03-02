Подружжя виховувало сина за принципами Біблії та з любов'ю до Батьківщини.

У боях за Україну загинув захисник Богдан Рільник - один з прийомних синів знаменитої сім'ї Проциків із села Жовтанці Львівської області.

Як повідомляє Жовтанецька сільська рада, сім'я Ірини та Михайла Проциків, маючи двох рідних дітей, усиновила ще 11 дітей, вихованців дитячого будинку.

"Прийомний син Богдан виховувався у сім’ї в любові до Бога, в любові до рідної неньки України. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного Захисника України! Вічна і світла пам’ять Герою", - йдеться у повідомленні.

Дитячий будинок сімейного типу "Джерело життя" сім'ї Проциків відомий на всю Україну. Подружжя виховує дітей за принципами Біблії та не вірить у погані гени. У героя Богдана залишилися дружина, діти і велика сім'я.

Війна в Україні: що відомо про втрати ЗСУ

Інформація про втрати ЗСУ з початку повномасштабної війни в Україні засекречені. Однак інколи з'являються приблизні дані. Восени минулого року у Єврокомісії заявили, що Україна втратила на війні 100 тисяч солдатів.

У Генштабі відповіли, що не можуть підтвердити опубліковану статистику, тому що втрати вважаються службовою інформацією, а на той момент чинний радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що втрати становили між 10 і 20 тисячами.

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