Полотнище в’язали кілька сотень жінок у різних регіонах України.

У Чернігові в День захисників і захисниць та свято Покрови розгорнули найбільший в’язаний стяг України.

Як передає кореспондент УНІАН, величезний синьо-жовтий прапор України розгорнули на в’їзді до міста поблизу Катерининської церкви.

Секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако на своїй сторінці у мережі Фейсбук розповів, що "прапор зв’язаний зі шматочків з усіх регіонів України, навіть тих, де сьогодні окупанти намагаються нав‘язати свій".

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Представники Національного реєстру рекордів України зафіксували в Чернігові новий рекорд - "найбільший в’язаний прапор". Він має розміри 30,2 на 20,2 метрів та важить 200 кг. Над прапором працювали близько 350 майстринь із різних регіонів України, а також українки за кордоном упродовж чотирьох місяців.

Організатори повідомили, що з великого прапора залишать маленький в’язаний стяг. А решту полотнища поділять на ковдри чи пледи, які передадуть родинам переселенців.

Звільнення України від окупантів: де підняті прапори

4 жовтня у звільненому від окупантів Лимані на Донеччині відбулась офіційна церемонія підняття Державного прапора України.

У той же день у селі Давидів Брід Бериславського району на Херсонщині було піднято український прапор.