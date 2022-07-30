Серед представлених експонатів - залишки зброї та катапультне крісло пілота, літак якого збили над Черніговом.

У Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського відкрилася виставка "Рашизм=Фашизм. Чернігів у 1941-2022 роках".

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі музею, експонати виставки почали збирати його працівники в Чернігові та навколишніх селах після завершення активної фази бойових дій.

Допомогу в цій справі надали військові, тероборона, волонтери і небайдужі чернігівці. Виставка проводить паралелі наступу нацистів у 1941 році і рашистів у 2022 році на обласний центр Чернігівщини.

В експозиції, що триватиме кілька місяців, представлені залишки російської зброї, спорядження, обмундирування російських військових, які під час повномасштабного наступу 24 лютого зайшли на територію Чернігівщини. А ще - історичні картини, світлини, відеохроніки, колекція карикатур, що проводять паралелі між Гітлером і Путіним. Крім того, відвідувачі можуть побачити катапультне крісло російського пілота Красноярцева, літак якого був збитий над Черніговом.

Також серед експонатів - зразок касетного боєприпасу, зібраний із частин, він за довжиною займає дві третини виставкової зали.

За словами старшої наукової співробітниці історичного музею Олени Трухан, "музей - місце, де зберігається людська пам’ять".

"Ми не хочемо, щоб щось було забуте, викривлене чи неправильно подано", - наголосила вона.

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