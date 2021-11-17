Обмеження діятимуть, поки ситуація із захворюваністю на COVID-19 не стабілізується.

Пільговикам у Дніпрі обмежили проїзд у громадському транспорту.

Зокрема, обмеження діятимуть у години пік, йдеться в сюжеті ТСН.

Рішення ухвалила спеціальна міська комісія. Так, безкоштовно можна буде проїхати лише з 10:00 ранку до 15:00 дня. Однак нові правила не поширюватимуться на учнів шкіл.

Міська влада вважає, що таке обмеження має запобігти поширенню коронавірусу, адже Дніпропетровщина вже понад три тижні в "червоній" зоні. Скасувати його обіцяють, коли ситуація із захворюваністю на COVID-19 стабілізується.

Як повідомляв УНІАН, у Києві більш ніж удвічі подорожчає проїзд у громадському транспорті. Зокрема, одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

Після того, як стало відомо про ймовірне підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва, про це почали говорити й столичні маршрутники.

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Автор: Катерина Комолова