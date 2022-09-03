На початку бойових дій замість аудиторії та дошки в нього був погріб будинку

Викладач Харківського національного університету імені Каразіна Михайло Сподарець на початку війни проти Росії проводив свої лекції з літератури з погреба будинку.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

На початку бойових дій замість аудиторії та дошки в нього був погріб будинку, який він облаштував своїми руками.

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Укриття викладача витримало, хоча зовсім поруч окупанти били по заводу і танковом училищу. В результаті його студенти змогли закінчити навчальний рік.

Уже цей навчальний рік викладач почав у більш стандартних і звичайних умовах - він проводить лекції з кімнати власного будинку. При цьому він наголосив, що постійна загроза черз обстріли окупантів зберігається і зараз.

Освітянин розповів, що майже всі його студенти продовжили навчання по його курсу, який проводиться в режимі он-лайн. Багато з них змінили місце проживання через війну, деякі виїхали за кордон.

Як повідомляв УНІАН, російські війська у ніч на 2 вересня знову обстріляли Харків. "Приліт" стався у Холодногорському районі

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