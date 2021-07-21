Його госпіталізували через 17 днів.

У Івано-Франківській обласній дитячій лікарні прооперували дитину, яка проковтнула сім магнітних кульок.

Про це повідомляється на сайті лікарні.

П'ятирічний хлопчик потрапив у лікарню через 17 днів після ковтання дрібних магнітних кульок. При госпіталізації у нього скарг не було.

Під час рентгенологічного дослідження лікарі виявили, що в кишківнику наявні магніти, які не просуваються протягом 10 днів.

Читайте такожВ Україні з’явився найбільший онлайн-архів XX століття"Відсутність пасажу магнітів по кишківнику стало показанням до оперативного втручання. На операції виявлено інтимне зрощення стінки тонкої кишки, де розташовані 4 магніти, зі стінкою сліпої кишки, де виявлено 3 магніти. Проведено клиновидну резекцію тонкої та сліпої кишки, видалення магнітів, ушивання стінки тонкої та сліпої кишки", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що зазвичай діти в подібних випадках оперуються після утворення перфорації кишки та розвитку перитоніту.

Але у цьому випадку небезпечного ускладнення не було.

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Автор: Людмила Жерновська