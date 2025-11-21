Пропонується розглянути можливість перенесення навчальних занять із зимових місяців на червень, окрім випускних класів.

Міністерство освіти і науки (МОН) запропонувало школам збільшити тривалість зимових канікул та перейти на 6-денний навчальний тиждень.

Про це йдеться у листы на сайті МОН "Про організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах можливих масштабних відключень електропостачання".

Так, у листі керівникам департаментів освіти і науки обласних, Київської міської військових адміністрацій МОН рекомендувало школам перевірити та у разі відсутності забезпечити доступ учнів до LMS-систем у зв'язку з блекаутами.

Відео дня

Школам рекомендували розмістити навчальні матеріали до кожного уроку в LMS-системі на період з листопада по лютий; забезпечити учнів необхідними паперовими підручниками та навчальними посібниками.

При цьому МОН запропонувало школам розглянути можливість перенесення уроків із зими на червень (окрім випускних класів) та збільшити тривалість зимових канікул за рахунок перенесення весняних на зимовий період.

Крім того, пропонується розглянути можливість переходу на 6-денний навчальний тиждень; забезпечення освітнього процесу у дві зміни з урахуванням збільшення світлового дня; використання асинхронного формату навчання.

Інші рекомендації для шкіл

У МОН також зауважили, що для підтримки комунікації з усіма учасниками освітнього процесу важливим є створення єдиного каналу зв'язку (месенджери, Google Classroom тощо). Водночас за відсутності мобільного зв’язку інформація може бути розміщена на стендах при вході до школи.

Крім того, додали у Міністерстві, варто налагодити механізм регулярного інформування через батьківські та учнівські чати, а також за допомогою SMS-інформування.

Також зауважується, що заклади освіти мають бути забезпечені запасом технічної та питної води, продовольством, у тому числі тривалого зберігання, на випадок настання надзвичайної ситуації, для безпечного перебування учнів не менше 48 годин.

Блекаути в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що графіки відключень світла для українців стали жорсткішими через те, що доставляти електроенергію від працюючих атомних станцій стає дедалі складніше.

Він нагадав, що внаслідок останньої російської атаки під ударом опинилися енергетичні об’єкти у сімох областях. Додатково ситуацію ускладнює зниження температури, що збільшує навантаження на мережу.

