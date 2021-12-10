Усі ялинки, сосни та смереки мають бути чиповані або з етикетками.

У Києві 15 грудня почнуть працювати майданчики із продажу живих новорічних дерев, зокрема, ялинок.

Згідно з повідомленням прес-служби Київської міської держадміністрації, таких локацій у столиці створено майже 187, і з їх адресами можна ознайомитись на офіційному сайті міської влади.

Працюватимуть ярмарки до 31 грудня.

Вартість хвойних на офіційних точках продажу складатиме від 150 до 500 грн.

Зазначається, що організацією сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев у столиці займаються три комунальні підприємства: КП "Міський магазин", КП "Житній ринок" та КП "Володимирський ринок".

У КМДА інформують, що до роботи офіційних ярмарків існують певні вимоги. Зокрема, усі ялинки, сосни та смереки мають бути чиповані або містити етикетки. Це захистить споживачів від придбання незаконно зрублених дерев, оскільки в чипі чи індивідуальному номері штрих-коду міститься вся інформація про дерево.

Територія ярмарку має бути обов’язково огороджена, локація повинна містити інформацію про суб’єкта підприємницької діяльності, який здійснює продаж, та режим роботи.

Читайте такожБезхатько спалив 15-метрову ялинку на площі в Нью-Йорку (фото, відео)У КМДА закликають купувати новорічні дерева лише на офіційних ярмарках, адже на стихійних ринках хвойні дерева реалізовуються без документів та можуть бути шкідливими. Наразі інспекція з доброустрій отримала завдання контролювати розташування місць продажу хвойних, вносити приписи та складати адмінпротоколи на порушників.

Як повідомляв УНІАН, в Державному агентстві лісових ресурсів повідомили, що цього року легальні дерева українські лісгоспи планують продавати в середньому по 105 гривень за штуку.

Головну ялинку країни на Софійській площі у Києві традиційно засвітять 19 грудня.

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Автор: Інна Андаліцька