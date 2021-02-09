Сноубордисти в Києві на Андріївському узвозі / скріншот з відео
У Києві на Андріївському узвозі каталися на сноубордах.
Відео зі сноубордистами опублікувала «Українська правда».
Читайте такожУ Миколаєві центральна площа перетворилася на ковзанку, нею катаються на ковзанах (відео)На записі видно, що молоді люди каталися пізно ввечері, коли практично не було пішоходів.
"Київ засипає снігом. Снігоприбиральна техніка працює всю ніч. На Андріївському узвозі з'явилися перші сноубордисти " - йдеться у підписі до відео.
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