Вночі відбулося кілька сутичок з диверсійними групами.

Ситуація в місті Києві спокійна, столицю повністю контролюють українська армія та тероборона.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

"Ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють українська армія та тероборона. Уночі було кілька сутичок з диверсійними групами", - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Нагадаємо, минулої ночі російські ракети потрапили в пункт захоронення радіоактивних відходів київського відділення "Об'єднання Радон".

За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони загрози населенню не було. Згодом у відомстві розповіли, що станом на 03:20 радіаційний фон поблизу метро Печерська був у нормі та без змін.

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