Горе-матір вирішили не позбавляти батьківських прав.

У Кривому Розі у матері через суд відібрали 15-річну дівчинку з інвалідністю, яка важила 9 кілограм.

Про це повідомляє Перший міський.

За даними видання, сьогодні пройшло судове засідання, на якому вирішувалася доля 15-річної дівчинки з інвалідністю, яка важить не більше дев'яти кілограм.

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Як повідомляється, на засіданні суду горе-мати погодилася з тим, що її дочка перебувала в неналежних умовах. Також вона визнала, що для дівчинки буде краще, якщо її заберуть з сім'ї і направлять в центр реабілітації.

Суд постановив, що 15-річну дівчинку заберуть з сім'ї, але матір не позбавлятимуть батьківських прав. Підлітка з інвалідністю направлять в реабілітаційний центр, а матір зобов'язали виплачувати аліменти в розмірі 1/4 частини від її доходів. Але оскільки городянка поки не знайшла роботу, не відомо, коли вона зможе виплачувати ці гроші.

Що цьому передувало?

У Кривому Розі мати морила голодом доньку з церебральним паралічем і синдромом Дауна.

У свої 15 років дівчинка не вміє ні говорити, ні ходити і важить всього 9 кілограмів.

У квартирі дівчинка жила разом зі старшою сестрою і матір'ю в повній антисанітарії без світла і тепла.

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Автор: УНІАН