За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

У Львівській області чоловік у стані алкогольного сп'яніння повідомив про неправдиве замінування нічного клубу.

Про це повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Читайте такожСБУ попередили про теракт: де закладуть вибухівку, невідомо - ЗМІЗа скоєне 33-річному місцевому жителю загрожує до шести років позбавлення волі, його затримали.

Зазначається, що повідомлення про псевдомінування надійшло на оперативну лінію 102 сьогодні вранці. Правоохоронці обстежили приміщення клубу та прилеглу територію. Вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявили.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності).

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Автор: УНІАН