Українські військові встановили новий рекорд. У Маріуполі найбільша кількість військовослужбовців розгорнули Державний прапор.
Про це повідомляє прес-служба 128 ОГШБр Збройних сил України в Facebook.
Бійці Закарпатського легіону в центрі Маріуполя встановили рекорд України за найбільшою кількістю військовослужбовців, які розгорнули Державний прапор.
Прапор в довжину 128 метрів, а в ширину 3 метри. Його виготовили та привезли із Закарпаття волонтери.
Рекорд зафіксували представники Національного Реєстру Рекордів України.
Як раніше повідомляв УНІАН, на полі в селі Велика Олександрівка Київської області висіяли величезний державний герб.
8 липня герб внесли до реєстру як національний рекорд України в категорії "Наука і технології". Загальна площа поля з гербом становить 60 тисяч квадратних метрів. Для висіву герба підібрали Сучасні добрива, насіння, систему захисту, яка дозволить рослинам розвиватися і залишатися зеленими довше.
Всього було висіяно 406 тисячі 270 насінин. Висота герба становить 245,3 метра, ширина – 138 метрів, площа – 33851,4 м2.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram