Військові розтягнули прапор довжиною 128 метрів та шириною 3 метри.

Українські військові встановили новий рекорд. У Маріуполі найбільша кількість військовослужбовців розгорнули Державний прапор.

Про це повідомляє прес-служба 128 ОГШБр Збройних сил України в Facebook.

Бійці Закарпатського легіону в центрі Маріуполя встановили рекорд України за найбільшою кількістю військовослужбовців, які розгорнули Державний прапор.

Прапор в довжину 128 метрів, а в ширину 3 метри. Його виготовили та привезли із Закарпаття волонтери.

Рекорд зафіксували представники Національного Реєстру Рекордів України.

Як раніше повідомляв УНІАН, на полі в селі Велика Олександрівка Київської області висіяли величезний державний герб.

8 липня герб внесли до реєстру як національний рекорд України в категорії "Наука і технології". Загальна площа поля з гербом становить 60 тисяч квадратних метрів. Для висіву герба підібрали Сучасні добрива, насіння, систему захисту, яка дозволить рослинам розвиватися і залишатися зеленими довше.

Всього було висіяно 406 тисячі 270 насінин. Висота герба становить 245,3 метра, ширина – 138 метрів, площа – 33851,4 м2.

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Автор: Анастасія Горбачова