У TikTok показали, як українці на мотоциклі з коляскою викрали техніку окупантів.

У соціальних мережах поширюють відео, як троє чоловіків на мотоциклі з коляскою викрали міномет російської армії. Вони почепили його на буксир.

"Звичайні українці продовжують роззувати "велику армію", цього разу їм дістався міномет", - сказано в описі.

В якій саме області роздобули "трофей" - не повідомляється.

Зазначимо, 27 лютого під Каховкою українські Роми вкрали у російських окупантів танк.

"Херсонщина "жжот". У селі Любимівка цигани вкрали танк. Ще раз. Цигани. Танк. Укравши. У росіян", - пишуть місцеві жителі.

Нагадаємо, місцеві жінки Конотопа чесно попередили окупантів, що після вторгнення в Україну вони можуть далі не розраховувати на інтимні стосунки.

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