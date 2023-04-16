Його очолив митрополит Епіфаній. Після служби він звернувся до українців та звитяжних воїнів, які борються за правду та свободу.

Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній провів Пасхальне богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі.

Як повідомляє прес-служба ПЦУ, богослужіння відвідало багато парафіян, які встигли потрапити до собору перед початком комендантської години. П'ятигодинне богослужіння транслювали онлайн для українців, які не змогли прийти до собору.

Пасхальне богослужіння традиційно розпочалося пізно ввечері в суботу. Віряни, які прийшли в собор до 23:00, змогли залишитися на богослужінні до самого ранку.

Після служби Епіфаній звернувся до українців. У відеопривітанні митрополит зазначив, що Великдень – свідчення того, що сила зла – тимчасова, а перемога правди та добра – вічні.

"Наша віра у перемогу життя допомагає нам боротися за правду і добро навіть тоді, коли ця боротьба вкрай складна. Цього великоднього дня особливі вітання захисникам України, нашим звитяжним воїнам. Нехай Господь допомагає нам у боротьбі за правду та благословити перемогою", – зазначив митрополит.

Великдень в Києві

Напередодні Великодня влада Києва зазначала, що у столичних храмах богослужіння проходитимуть онлайн. Водночас митрополит Епіфаній оголосив, що на Великдень проведе службу в Києво-Печерській лаврі. Передбачалося, що служба відбудеться вранці, а не вночі. Однак плани змінилися.

Прес-офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий порадив українцяв на Великдень не створювати натовп, оскільки супротивник підступний і може завдати ударів.

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