Місцева влада надає мешканцям районів необхідну допомогу.

В Миколаївській області внаслідок знищення росіянами Каховської ГЕС повністю затоплено 540 будинків. Загалом внаслідок повені постраждало приблизно 4000 домоволодінь

"На Миколаївщині від затоплення потерпають 13 населених пунктів, які розташовані поряд з Херсонською областю. Це район нашої багатостраждальної Снігурівки, яка була під окупацією 9 місяців. Сам районний центр не підтопило, але затоплено 5 свердловин, які забезпечують Снігурівку питною водою. Зазначу, що тільки після деокупації було запущено водопостачання, а зараз знову люди сидять без води", - розказала депутатка Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко в ефірі "Еспресо".

За її словами, місцева влада постійно надає допомогу Снігурівці та району. Зокрема, завозиться вода, гаряча їжа, генератори для електрозабезпечення. Там є люди, які відмовляються від евакуації та залишаються жити посеред поля, наголошуючи, що окупацію пережили, і повінь теж переживуть.

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"У населених пунктах Миколаївщини повністю затоплено 540 будинків. А якщо брати загалом кількість постраждалих і ті місця, куди не можна під'їхати, - приблизно 4000 домоволодінь. З зони підтоплення евакуйовано 680 людей, 123 дитини. З моменту затоплення загинула одна людина, яка відмовилася евакуюватися; будинок загиблого був у місці швидкого затоплення, тому, на жаль, чоловік віком 50 років загинув внаслідок повені", - сказала депутатка.

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, за ніч рівень води трохи знизився.

"За ніч рівень води в акваторії Миколаєва знизився ще на 6 см. На 8:00, маємо позначку в +55 см", - написав він у Telegram.

Знищення Каховської ГЕС - останні новини

У Херсонській та Миколаївській областях, які підтоплені внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, продовжується рятувальна операція.

Станом на ранок 12 червня, у Херсонській області за ніч рівень води у затоплених містах, селищах і селах після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС знизився на 64 сантиметри. У воді залишаються 46 міст, селищ та сіл. У цій області вже шість загиблих внаслідок катастрофи.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляв, що вже уповільнюється темп води, але "в нас ще тримається трохи додача води, тому що є течія Інгульця та Південного Бугу".

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