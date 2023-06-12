Рівень води за ніч знизився на 64 см.

У Херсонській області за ніч рівень води у затоплених містах, селищах і селах після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС знизився на 64 сантиметри. У воді залишаються 46 міст, селищ та сіл, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Станом на цю годину, вода продовжує відходити і вже досягла позначки 3 метри 29 сантиметрів. Якщо порівнювати з вчорашнім вечором, то рівень зменшився на 64 сантиметри", - сказав Прокудін.

Також голова ОВА зазначив, що у підтоплених населених пунктах ситуаціях без змін. У воді залишаються 32 населених пункти на правому березі Дніпра і 14 - на лівому.

"На звільненій території затоплено 3801 будинок. Попри шквальний вогонь російських терористів, триває рятувальна операція. На правому березі з водяної пастки вдалося витягнути 2 743 людини, з них - 228 дітей та 77 маломобільних осіб", - сказав голова ОВА.

Крім того, за його словами, тільки з Херсона було евакуйовано 2318 містян.

"На лівому березі ситуація залишається критичною. Росіяни блокують евакуацію і самі не проводять, до того ж заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь у спину літнім та маломобільним жителям області, як це було вчора", - додав Прокудін.

Евакуація з Херсонщини - що треба знати

Після підриву дамби Каховської ГЕС вночі 6 червня російські окупанти роблять усе можливе, аби максимізувати шкоду, завдану цим терактом.

Десятки населених пунктів після теракту на дамбі були затоплені, передусім – на окупованому лівобережжі Херсонської області. Ворог обстрілює правий берег, поки там триває евакуація, і вбиває мешканців лівобережжя, що намагаються врятувати з захоплених і затоплених населених пунктів.

Вчора армія РФ атакувала човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега Троє людей (зокрема, 74-річний чоловік, який власним тілом прикрив жінку під час обстрілу) загинули. Загалом постраждали, за інформацією прокуратури, 23 особи.

У цих вкрай важких умовах з лівобережжя вдалося евакуювати 112 осіб. Серед врятованих - чоловіки, що змогли врятуватися від води, вхопившись за дерева.

ООН обіцяла допомогти з порятунком людей з окупованої території. Досі процес порятунку розпочато не було - в організації кажуть, що не отримали дозвіл РФ.

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