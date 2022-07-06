У опалювальний сезон очікується дефіцит газу.

У Мінрегіоні у співпраці з органами місцевого самоврядування розглядають можливість переведення котелень зі спалювання природного газу на альтернативні види палива в опалювальний сезон. Попередньо за допомогою пересувних твердопаливних котелень будуть спалювати пелети, дрова, тріску, солому і торф.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

"Це дозволить замінити природний газ місцевими видами палива в найбільш критичний час опалювального періоду. Наприклад, під час перебоїв постачання природного газу", - зазначається у відповіді Мінрегіону.

Місцева влада зобов'язала провести роз'яснювальну кампанію для людей, щоб вони вже зараз починали базове утеплення своїх осель, квартир і будинків з використанням енергоощадних технологій.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли, чи будуть віялові відключення електроенергії в опалювальний сезон. Міністр розвитку громад Олексій Чернишов закликав українців дбайливо ставитися до витрати електроенергії і тепла взимку.

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