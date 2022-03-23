У перехоплених розмовах окупанти навіть вихваляються такими "подвигами".

У Міністерстві внутрішніх справ України наголошують, що за зґвалтування українських жінок та дівчат під час війни суворо відповість кожен російський окупант, якщо "залишиться живим".

Як зазначається у повідомленні на сторінці МВС у Facebook, на цьому наголосила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

Зазначається, що з початку війни українські правоохоронці отримують повідомлення про вчинення військовослужбовцями Росії насильницьких злочинів, у тому числі статевих, проти мирного населення.

"У перехоплених нашими захисниками розмовах окупанти навіть вихваляються такими "подвигами", - констатували у МВС.

Крім того, наголошується, що на окупованих територіях загарбники тримають населення у страху і не дають повноцінно працювати правоохоронцям, рятувальникам та лікарям, тому не всі цивільні мають можливість повідомити про той чи інший злочин.

"Окупанти відчувають безкарність та вседозволеність, та це ненадовго", - запевнили у міністерстві.

Так, Павліченко закликала всіх, хто став жертвою злочинів рашистів, або має інформацію про вчинення окупантами чергових звірств, повідомляти про це до відповідних органів. "Тільки так ми зможемо суворо покарати ворога та розповісти світу про те, як російські військові знищують наш народ та країну", - додала вона.

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