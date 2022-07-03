В Міністерстві закордонних справ розкритикували французьке видання Agence France-Presse (AFP). При описі боїв у Лисичанську портал використав термін "українські сепаратисти", що відповідає риториці кремлівської пропаганди.
AFP виклало на своєму офіційному акаунті в Twitter публікацію з текстом: "Українські сепаратисти заявляють, що оточили Лисичанськ". На цей пост відповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він розкритикував Agence France-Presse за використання термінології пропаганди РФ.
"AFP стало жертвою російської пропаганди. Воно кричуще називає російську інтервентську армію "українськими сепаратистами", представляючи війну Росії проти України, як внутрішній конфлікт — Кремль радіє. Що далі — "українські сепаратисти" запустять крилаті ракети з Каспію?", — написав Ніколенко.
Agence France-Presse поки ніяк не відреагувало на публічну критику. Нагадаємо, за словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, російські окупанти закріплюються в районі Лисичанська. Місто знаходиться у вогні, адже його атакують з неймовірною жорстокістю.
Раніше радник керівника ОПУ Олексій Арестович заявляв, що ворог не контролює центр Лисичанська, проте ситуація в населеному пункті загрозлива. Як будуть далі розвиватися події, стане ясно через день-два.
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