Причиною стало застосування терміну "українські сепаратисти" при описі ситуації в Лисичанську.

В Міністерстві закордонних справ розкритикували французьке видання Agence France-Presse (AFP). При описі боїв у Лисичанську портал використав термін "українські сепаратисти", що відповідає риториці кремлівської пропаганди.

AFP виклало на своєму офіційному акаунті в Twitter публікацію з текстом: "Українські сепаратисти заявляють, що оточили Лисичанськ". На цей пост відповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він розкритикував Agence France-Presse за використання термінології пропаганди РФ.

"AFP стало жертвою російської пропаганди. Воно кричуще називає російську інтервентську армію "українськими сепаратистами", представляючи війну Росії проти України, як внутрішній конфлікт — Кремль радіє. Що далі — "українські сепаратисти" запустять крилаті ракети з Каспію?", — написав Ніколенко.

Agence France-Presse поки ніяк не відреагувало на публічну критику. Нагадаємо, за словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, російські окупанти закріплюються в районі Лисичанська. Місто знаходиться у вогні, адже його атакують з неймовірною жорстокістю.

Раніше радник керівника ОПУ Олексій Арестович заявляв, що ворог не контролює центр Лисичанська, проте ситуація в населеному пункті загрозлива. Як будуть далі розвиватися події, стане ясно через день-два.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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