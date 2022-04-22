Вона діятиме з 23:00 (суботи, 23 квітня) до 5:00 ранку (неділі 24 квітня).

Із суботи на неділю на Великодню ніч скорочено комендантську годину в Києві та області.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Задля безпеки громадян і упередження можливих провокацій у ніч на Великодень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі)"- зазначає він.

Він зазначив, що Богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції.

Кличко закликав всіх дотримуйтеся правил комендантської години.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що на Львівщині і Одещині скасовано комендантську годину у Великодню ніч.

При цьому у Львові не буде нічних богослужінь на Великдень, а от у Одесі у церквах і храмах будуть проходити святкові богослужіння, які зможуть відвідати всі віруючі.

Разом з тим правоохоронці закликають вірян бути особливо пильними на Великдень – ворог може влаштувати провокації.

"Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо віруючих у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні. Таким чином росЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії рф. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників "націоналістичних об’єднань". Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят. Тож закликаємо українців бути особливо пильними у цей період", - йдеться у повідомленні СБУ.