У Херсоні тривають експертизи, ексгумація продовжуються. Є підтверджені факти смерті від катувань.

Зараз неможливо встановити точну кількість українців, що пройшли через катівню у Херсонському СІЗО. Російські військові перед відходом з правобережної Херсонщини вивозили не лише засуджених в’язнів, а й цивільних заручників.

Про це розповів начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Херсонській області Андрій Кований, пише Радіо Свобода. За його словами, людей тримали в катівнях, які російські окупанти облаштували в ізоляторі тимчасового тримання у Херсоні.

"Ми виявили навіть в інших катівнях схожі календарі, і майже всі вони закінчуються 20 жовтня. Якщо врахувати, що звільнили Херсон 11 листопада, то 20 жовтня вже фактично затриманих вивозили на лівий берег Херсонщини. Кілька десятків людей росіяни забрали з собою, коли відступали. Загалом ізолятор розрахований на перебування 60 людей, але всі камери були переповнені", - розповів Кований.

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Він розповів, що з перших днів окупації Херсону російські загарбники почали використовувати ізолятор під утримування громадян, які займають активну проукраїнську позицію. Зараз точну кількість людей, які пройшли через цю катівню, встановити доволі складно.

"Однак наразі ми оперуємо числом 300 підтверджених випадків. Маємо два підтверджені випадки смерті затриманих в ізоляторі тимчасового тримання саме від катувань. Проведені відповідні експертизи, ексгумація. І загалом скоріше за все кількість буде відчутно більшою", - каже правоохоронець.

Депортація українців - що відомо

Нагадаємо, російські військові під час окупації територій Херсонської та Миколаївської областей депортували понад 1700 в'язнів, які були засуджені українськими судами за певні злочини.

Росіяни над українськими в'язнями знущаються, калічать, примушують після завершення строку покарання отримувати російські паспорти. Майже всі колишні ув'язнені хочуть повернутися до України.

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