Тільки в Києві участь у святкових дійствах взяли близько 100 тисяч громадян.

24 серпня в Україні відбулося майже 400 масових заходів, присвячених 30-річчю Незалежності України.

Як повідомляє Національна поліція, тільки в Києві участь у святкових дійствах взяли близько 100 тисяч громадян.

"Наймасштабніші заходи з нагоди Дня Незалежності відбулися в Києві. У них взяли участь близько 100 тисяч осіб. Відбулися і заявлені марші захисників і патріотів України за участю понад 10 тисяч осіб. Безпеку громадян забезпечували близько 10 тисяч правоохоронців – це працівники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії", - повідомив голова Нацполіції ігор Клименко.

Основним завданням правоохоронців було забезпечення безпеки громадян, які брали участь у заходах. Для охорони громадського порядку залучили підрозділи поліції, кінологів, вибухотехніків. Крім того, правоохоронці контролювали дотримання Правил дорожнього руху на дорогах населених пунктів.

Читайте такожУ Києві проходитиме святковий концерт з нагоди Дня НезалежностіЗазначається, що під час масових заходів у столиці було зафіксовано кілька порушень громадського порядку, на які поліцейські оперативно зреагували.

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Автор: Віталій Саєнко