У Раді пропонують суворо карати за 'бусифікацію'

Також законопроєктом пропонують ввести відповідальність для керівників.

В Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15303, яким пропонується посилити кримінальну відповідальність за незаконне позбавлення волі, вчинене представниками держави. Особливий акцент у ньому робиться на працівників ТЦК та СП. Про це пише Судово-Юридична газета.

Зокрема проєктом закону пропонується додати нову редакцію у статтю 146-1 КК України під назвою "Насильницьке зникнення". І ключовою зміною в ньому буде, те, що до "представників держави" тепер будуть відносити службових осіб, а також тих, хто дії зі згоди чи підтримки органів державної влади, чи органів місцевого самоврядування України.

Відтак, проєкт пропонує встановити кримінальну відповідальність за незаконне утримання громадян під час проведення мобілізаційних заходів. До переліку заборонених дій планується внести примусове утримання особи в приміщеннях органів військового управління, збірних пунктах або військових частинах.

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Також під аналогічні обмеження потрапляють примусове вилучення мобільних телефонів або інше незаконне обмеження доступу затриманої особи до засобів зв’язку. За такі дії законопроєктом планується встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Крім цього, пропонується ввести відповідальність для керівників, які призводять до протиправного затримання чи доставлення особи. За такі дії пропонується встановити покарання у вигляді арешту терміном від 5 до 8 років. Зауважується, що виконання такого наказу не звільняє виконавця від кримінальної відповідальності.

Обтяжуючі обставини

Крім того, проєкт закону встановлює обтяжуючі обставини. Якщо згадані вище дії вчиняються щодо неповнолітнього, щодо кількох осіб, групою осіб за попередньою змовою або із застосуванням насильства, небезпечного для життя, покарання зростає до 7-12 років позбавлення волі.

Автор законопроєкту

Зазначимо, що автором законопроєкту є народний депутат фракції "Слуга народа" Георгій Мазурашу. Раніше він вносив до Ради низку законопроєктів, які викликали скандали та обговорення. Зокрема він пропонував ввести штрафи за "пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму".

В іншому законопроєкті він пропонував надати право вбивати солдатів, якщо ті самовільно залишать місця дислокацій і не виконуватимуть наказів командування. У квітні 2023 року Мазурашу пропонував карати українців за критику влади у соцмережах. А вже цьогоріч він вносив законопроєкт про заборону ворожіння та езотеричних послуг в Україні.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Нагадаємо, раніше військовий омбудсман Ольга Решетилова повідомляла, що близько 7% мобілізованих в Україні мали законну відстрочку. Однак в ТЦК проігнорували. За її словами, йдеться про неякісне проведення ВЛК, або ж неврахування тих документів, які мав військовозобовʼязаний.

Водночас нардеп Олександр Федієнко раніше повідомляв, що в Україні можуть ввести так званий "реєстр ухилянтів". За його словами, наразі в Раді обговорюється ідея щодо того, щоб повернутися до механізму блокування банківських карток та посвідчень водія чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації.

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