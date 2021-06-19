56-річному громадянину Вірменії заборонено в’їзд в нашу країну на 15 років.

У столиці затримали «кримінального авторитета» «Діда», якого тричі видворяли з України.

Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, мова йде про 56-річного громадянина Вірменії, якого у липні минулого року видворили з України із забороною в’їзду на 15 років.

Неодноразово судимий чоловік має суттєві зв’язки з криміналітетом. Відомий за прізвиськом «Дід». Відбував 12-річне покарання у виправних колоніях на Херсонщині та Львівщині — там мав статус так званого «смотрящого».

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У лютому 2019 року суд ухвалив рішення про його видворення за межі України. Однак через два місяці він повернувся в Україну - і його знову затримали. Вдруге його видворили у серпні 2019 року із забороною в’їзду на п‘ять років.

Змінивши ім‘я, «Дід» повернувся в Україну літаком у жовтні 2019 року. Через місяців правоохоронці викрили зловмисника.

Третє видворення «авторитета» відбулося у липні 2020-го. Тоді йому заборонили в'їжджати в Україну до 2035 року. Однак і це не зупинило чоловіка від спроби вкотре прибути в державу для поширення свого злочинного впливу.

Оперативники управління стратегічних розслідувань отримали інформацію про чергову спробу незаконного повернення «авторитета» в Україну через пункт пропуску Волинської митниці.

Учора правоохоронці затримали «Діда» на підставі рішення суду. За його рішенням, «авторитета» поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні з подальшим примусовим видворенням.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня РНБО запровадила санкції проти 111 так званих "кримінальних авторитетів".

Крім того, РНБО застосувала санкції до 557 "злодіїв у законі". З них 542 – громадяни іноземних країн і 15 – громадяни України.

Станом на 4 червня з України вислали 34 "злодіїв у законі" та 69 "кримінальних авторитетів" із санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони.

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Автор: Вікторія Токарєва