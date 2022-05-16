У банку пообіцяли протягом години усунути збій.

Оновлено: ПриватБанк" повідомив про відновлення роботи застосунку "Приват24", в якому раніше сьогодні стався збій.

"Мобільний Приват24 працює в стандартному режимі! Дякуємо за розуміння", - повідомила прес-служба банку.

Оригінал: "ПриватБанк" повідомив про тимчасові проблеми із входом в застосунок "Приват24".

Про це повідомила прес-служба фінустанови у Telegram.

"Наразі спостерігаються тимчасові проблеми у частини клієнтів із входом до застосунку "Приват24". Фахівці працюють над усуненням збою, впродовж години полагодимо", – йдеться у повідомленні.

Востаннє проблеми з доступом до Приват24 спостерігалися 12 травня. Тоді фахівці швидко відновили роботу сервісу.

Раніше УНІАН вже писав, що "ПриватБанк" запустив технологію голосової біометрії для безпечного та швидкого обслуговування за телефоном клієнтської підтримки.

До кінця року через систему голосової ідентифікації банк планує обслуговувати понад 80% клієнтів, які зазвичай користуються послугами банку через телефон.

Вас також можуть зацікавити новини: