"Миротворцям", які заявляють про необхідність переговорів з РФ, варто подивитися фото масових поховань на звільнених територіях, сформувати трибунал і вимагати видати російських військових злочинців. А дипломатичні зусилля заходу краще спрямувати на посилення ЗСУ та прийняття України до НАТО.
Такі коментарі зробили радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Питання до "миротворців". Хочете переговорів? Алгоритм простий: 1. Перегляньте фото/відео масових поховань. 2. Запропонуйте Кремлю негайно вивести армії з суверенної української території. 3. Сформуйте трибунал і вимагайте видачі російських військових злочинців. Менше фантазій — більше реалій", — написав Подоляк.
Повідомлення радника керівника ОПУ з'явилося після заяви міністра оборони Румунії Васіле Динке. Він вважає, що Захід повинен вести переговори з Росією, навіть якщо це закінчиться замороженим конфліктом в Україні.
Подоляк у своєму повідомленні не згадав Динке, а ось Арахамія дав пряму відповідь: "Міністр оборони Румунії закликає країни Заходу до переговорів з Росією заради миру. Ми, в свою чергу, готові до переговорів із західними країнами, але з приводу нашого якнайшвидшого вступу в НАТО. Це єдина тема, на яку ми можемо вести розмову в даний час, і Росія в цих переговорах зайва. Колективна безпека та сильні Збройні сили України — це єдина гарантія миру на європейському континенті. Тому переговорні зусилля Заходу слід спрямувати саме в цьому напрямку".
Переговори України і Росії: основна інформація
Наша країна відмовилася вести дипломатичні бесіди з агресором, поки при владі перебуває Володимир Путін. Відповідне рішення було прийнято на засіданні РНБО і 4 жовтня введено в дію президентом України Володимиром Зеленським.
"Саме Кремль робить абсолютно все, щоб ця війна могла завершитися тільки на полі бою, а не за столом переговорів. На різні українські пропозиції зупинити агресію і звільнити нашу територію Росія відповідає терором, злочинною мобілізацією і політичним фарсом", — зазначив Зеленський.
Президент України розповів, що наша країна десятки разів здійснювала спроби знайти дипломатичне рішення. А поточна риторика Кремля щодо переговорів — це лише спроба виграти час.
За даними ЗМІ, Туреччина хоче організувати зустріч США, Франції, Британії, Німеччини та Росії. На ній буде обговорюватися "велика угода", яку хоче укласти Москва.