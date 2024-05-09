Підтвердження того, що він використовувався для обстрілу немає.

Перед масованою атакою на Україну 8 травня російські військові вивели у Чорне море два ракетоносії, один з яких завдав удару, мета виходу іншого – невідома. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Ми підтверджуємо, що вчора був вихід двох носіїв – один підводний човен, який, ймовірно, завдав удару чотирма крилатими ракетами "Калібр". Усі вони були знищені. Другий носій виходив на зовнішній рейд – це малий ракетний корабель проекту "Буян-М", - сказав Плетенчук.

Він уточнив, що корабель виходив на зовнішній рейд з Новоросійська (РФ).

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"Проте після цього повернувся, з якою метою – поки що незрозуміло. Але підтвердження про те, що він використовувався для завдання удару, немає", - зазначив Плетенчук.

Також, за його даними, наразі в акваторії Чорного моря немає російських кораблів, та, відповідно, ракетоносіїв.

Начальник центру додав, що ворог періодично намагається обстрілювати портову інфраструктуру Одещини, проте марно.

Комбінована атака на Україну 8 травня – що відомо

8 травня російська армія завдала по Україні масованого комбінованого удару різними типами ракет та БПЛА. Загалом окупанти використали 76 повітряних цілей – 55 ракет і 21 ударний безпілотник.

Силами протиповітряної боротьби України було знищено 59 цілей.

Також після досить тривалої перерви Росія виводила в акваторію Чорного моря два кораблі – носії крилатих ракет "Калібр".

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