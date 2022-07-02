Для вирішення питання, стосовно виключення Росії з ООН, активісти створили петицію з відповідними вимогами.

У мережі розповсюджується петиція на підтримку ініціативи Володимира Зеленського щодо виключення Росії з ООН.

Інформація про це зʼявилася на сторінці організаторів петиції у Facebook.

Під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН, Президент України Володимир Зеленський закликав позбавити Росію повноважень у Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, а також відібрати у агресора місце постійного члена Ради Безпеки ООН.

На сьогоднішній момент не існує жодного документу ООН, прийнятого відповідно до чинного Статуту ООН, що підтверджує членство Росії в ООН, а тим більше, що Росія є постійним членом Ради Безпеки ООН. Ця абсурдна ситуація вкотре доводить, що Росія, з метою реалізації своїх планів із захоплення чужих ресурсів та територій, повністю ігнорує світові закони та статути. Російська влада в буквальному сенсі застрягла в Середньовіччі і поводиться як варвар.

Для вирішення питання, стосовно виключення Росії з ООН, активісти створили петицію з відповідними вимогами.

"Наша організація, на підтримку Президента Володимира Зеленського, створила петицію, в якій ми вимагаємо від ООН надати документи, на підставі яких Росія займає місце в Раді безпеки ООН та ООН взагалі. У разі відсутності таких документів – ми вимагаємо розпочати процедуру прийняття Росії в ООН, що відповідно до 4 статті Статуту ООН неможливо без припинення війни в Україні!", – пояснюють на своїй сторінці організатори петиції.

Підписати петицію, щоб допомогти викликати широкий резонанс у міжнародному співтоваристві та зацікавити світові ЗМІ проблемою незаконного членства Росії в ООН можна за посиланням.

Вас також можуть зацікавити новини: