За даними Росії, на її території знаходяться майже три мільйони українців.

Продовження скорочення кількості населення, яке наразі спостерігається, призведе до втрати Україною свого впливу в Європі та зміни етнічного складу нації.

Про це сказав заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Олександр Гладун в ефірі телемарафону, коментуючи дані що наразі в Україні проживає від 28 до 34 мільйонів людей.

"Україна із 90-х років втрачала свою чисельність. Якщо це буде продовжуватись, ми будемо втрачати свою вагу в Європі, як держава", - пояснив експерт.

Крім того, Україна, як найбільша країна Європи має заповнювати свої території українцям, бо в протилежному разі її заповнять інші національності.

"Якщо ми будемо скорочуватись, то ці території будуть заповнювати інші люди і ми нічого не зможемо з цим зробити… Ми будемо мати зміну етнічного, соціального складу", - пояснив Гладун.

Він зазначив, що данні Інститут демографії про те, що наразі в Україні проживає від 28 до 34 мільйонів людей має таку розбіжність через відсутність точних даних.

"Ніхто не знає скільки нас зараз… і така велика розбіжність тому, що ми не маємо реальних чисел народжених, померлих, а також немає даних про міграцію", - сказав Гладун.

Він зазначив що данні українських прикордонників вдвічі менші ніж данні ООН щодо українців, які мають тимчасовий захист в Європі. Також велике питання про кількість українців, які знаходяться на території Росії.

"Мова йде про чисельність 2,9 мільйона людей. Як на мене, це дуже багато… Ми не знаємо кого росіяни включають у це число, тому ідуть великі розбіжності в оцінках", - сказав він.

Заступник директора з наукової роботи Інституту зазначив, що в Україні близько п’яти мільйонів внутрішніх переселенців, які зі сходу перемістились у центральну та західну частину.

Через війну українці масово виїжджають з території держави

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти прогнозували, що за найгіршого сценарію, у випадку затягування війни, з України можуть виїхати до 7 млн українців.

Як зазначав економіст Олексій Кущ, виїзд восьми мільйонів українців за кордон для економіки означає втрачені 40 млрд доларів.

За даними українських експертів, за підсумками року кількість громадян України за кордоном збільшилася майже на 2 мільйони осіб.

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