Так, до Православної церкви України позитивно ставляться 52% українців.

Серед трьох найбільших Церков України найбільше респондентів позитивно ставляться до Православної церкви України.

Про це свідчать результати опитування. Так, зазначається, що до Православної церкви України позитивно ставляться 52% українців, нейтрально – 34%, негативно – 9%. При цьому, порівняно з червнем 2020 року стало більше тих, хто ставиться позитивно – показник зріс з 42% у червні 2020 року до 52% у червні 2021.

У той же час до УПЦ Московського патріархату позитивно ставляться 24% населення (у червні 2020 року – 23%), нейтрально – 37% (у червні 2020 року – 37%), а негативно – 35% (у червні 2020 року – 32%).

До УГКЦ позитивно ставляться 36% українців (у червні 2020 року – 35%), нейтрально – 50% (у червні 2020 року – 46%), негативно – 7% (у червні 2020 року – 6%).

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Серед предстоятелів трьох найбільших Церков України найбільше респондентів позитивно ставляться до Епіфанія. До Епіфанія позитивно ставляться 45% українців, нейтрально – 38%, негативно – 6%. При цьому, порівняно з червнем 2020 року стало більше тих, хто ставиться позитивно – показник зріс з 34% у червні 2020 року до 45% у червні 2021.

У той же час до Онуфрія позитивно ставляться 20% (у червні 2020 року – 19%), нейтрально – 39% (у червні 2020 року – 36,5%), негативно – 29% (у червні 2020 року – 26%).

До Святослава Шевчука позитивно ставляться 31% (у червні 2020 року – 27%), нейтрально – 42% (у червні 2020 року – 41%), негативно – 4% (у червні 2020 року – 5.5%).

Опитування проведено упродовж 25-28 червня 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 1003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,5% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

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Автор: Леся Лещенко