Зокрема, 65% респондентів згадали президента Володимира Зеленського, 47% – головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а серед іноземних політиків найбільш важливу роль в підтримці, на думку українців, відіграв президент США Джо Байден.

Українці назвали політиків та громадських діячів, які відіграли важливу роль в обороні нашої держави.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова cпільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Зокрема, як зазначається, відповідаючи на відкрите запитання "Які політики чи громадські діячі відіграли важливу роль в обороні країни?", 65% респондентів згадали президента Володимира Зеленського, 47% – головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

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"Наступні позиції зі значним відривом посіли інші очільники українських військових відомств та генерали, а також цивільні представники влади. Серед громадських діячів та волонтерів українці особливо відзначили волонтера Сергія Притулу", - мовиться в результатах опитування.

Також воно показало, що у 2022 році резонансними подіями стали візити лідерів іноземних країн та їхня підтримка України.

"За результатами опитування, саме зброя з-за кордону (13,5%) та підтримка союзників (11,8%) та партнерів вселяла в українців найбільше надії та оптимізму. На думку українців, серед іноземних політиків чи громадських діячів найбільш важливу роль в підтримці України відіграв президент США Джо Байден (58%), президент Польщі Анджей Дуда (50%), колишній прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон (49%). Значно менше люди згадували президента Франції Емануеля Макрона (10%) та канцлера Німеччини Олафа Шольца (9%)", - йдеться у дослідженні.

Водночас, згідно результатами опитування, ставлення українців до керівника Російської Федерації однозначне – 94% респондентів вважають, що Путін є сучасним Гітлером.

Як проводили опитування

Опитування проведено з 23 по 30 березня 2023 року методом особистого інтерв'ю (face-to-face) в усіх регіонах України, за винятком Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, а у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Воно було проведено за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Загалом було опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Останні опитування українців

Переважна більшість опитаних українських громадян (94%) вірить у перемогу України у війні, яку розв'язала проти нашої держави Росія.

Водночас, знайшлося близько 4% опитаних громадян, які не вірять у перемогу нашох держави над агресором. Ще 4% виявилося "важко відповісти" на це питання.

Раніше стало відомо, що 72% українців вважають, що зараз не треба починати переговори з РФ щодо миру.

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