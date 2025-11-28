Зараз у Нідерландах проживає близько 120 000 українців.

У Нідерландах готують план для повернення українських біженців додому. Згідно з новим планом уряду країни, у 2027 році біженці з України отримають спеціальний статус, спрямований на повернення до України за умови встановлення миру.

Про це повідомляє NOS із посиланням на джерела. Зазначається, що у пропозиції Міністерства у справах біженців та Міграції також сказано, що працевлаштовані українці мають платити за оренду житла та самостійно робити страхові внески за медичне страхування.

Ті українці, які не мають роботи, повинні подати заявку на отримання допомоги.

У такий спосіб хочуть знизити витрати на прийом біженців і запобігти тому, щоб українці подавали заявки на отримання статусу проживання в IND (Служба імміграції і натуралізації, – УНІАН) після закінчення програми з надання тимчасового захисту.

Зараз у Нідерландах проживає близько 120 000 українців, і понад 60% мають роботу.

"З цього року муніципальне притулок для біженців з України вже не є автоматично безкоштовним. Ті, хто має дохід, повинні сплачувати внесок, який може становити кілька сотень євро", – йдеться в матеріалі.

В уряді вважають, що такі заходи необхідні з кількох причин. Зараз IND вже має затримки і не може обробляти ще більше заяв про надання притулку. До того ж, після 2027 року кошти на прийом українців більше резервуватися не будуть.

Видання додає, що Кабінет міністрів повинен обговорити це питання з муніципалітетами, які повинні виплачувати допомогу та забезпечувати біженців житлом. Уже зараз муніципалітети стикаються з проблемами, а багато місць прийому переповнені.

Польща прирівняє статус українських біженців до рангу інших іноземців. Сейм уже ухвалив відповідний закон, далі його має підписати польський президент. Також уряд країни планує поступове припинення дії інструментів підтримки для біженців з України.

Тим часом у Німеччині скорочують виплати для українських біженців, які прибули до країни після 1 квітня 2025 року. Для них передбачена фінансова допомога на рівні з іншими шукачами притулку – 411 євро на місяць.

