Виробництво буде розподілене між обома країнами.

Україна і Нідерланди запускають спільне виробництво безпілотників. Як повідомляє міністр оборони України Денис Шмигаль у Facebook, сьогодні він підписав важливу угоду з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом.

Зокрема, документ відкриває шлях до спільного виробництва українських безпілотних систем як в Україні, так і на території Нідерландів.

"Виробництво буде розподілене між Україною і Нідерландами. Дрони будуть закуплені нідерландською стороною та передані українським Силам оборони. Продовжуємо масштабувати виробництво найкращих зразків українського озброєння у співпраці з партнерами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як додав Шмигаль, Нідерланди оголосили про виділення 250 млн євро на ініціативу PURL ("Список пріоритетних вимог України").

Спільне виробництво дронів з іншими країнами - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна зацікавлена у нарощенні виробництва зброї, у тому числі дронів.

Учора, 30 листопада, Україна та Норвегія домовились спільно виробляти дрони. Планується швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.

Крім цього, раніше Україна та США розпочали спільно виробляти дрони-перехоплювачі.

