Українці здивували інструкторів НАТО під час навчань у Британії, - Business Insider

Британські військові кажуть, що українці показали їм справжню тактичну гнучкість.

За час повномасштабної війни на території Великої Британії військову підготовку під керівництвом інструкторів НАТО пройшли десятки тисяч українських військових. І часто українці демонстрували більшу "тактичну уяву", ніж ті, хто мав би їх навчати. Про це в коментарі Business Insider розповів британський офіцер, який представився як майор Магуайр.

"Українці мають набагато більшу тактичну уяву, ніж ми", – заявив офіцер, який допомагав проводити навчання.

За його словами, українські солдати через обставини готові більше ризикувати та мислити нестандартно, тоді як британські солдати здебільшого зосереджені на слідуванні правилам.

Магуайр зокрема розповів про епізод тренувань, коли українським солдатам поставили задачу спланувати засідку. За його словами, після шести годин планування, українці "представили найгеніальніший з тактичної точки зору план, який я тільки міг уявити". Цей план використовував місцевість так, як британські інструктори навіть не могли уявити.

"Вони були набагато гнучкішими й легше відходили від доктрини", – описує українців британський офіцер.

Магуайр припускає, що нестандартне мислення українських солдатів пояснюється тим, що більшість із них не були професійними військовими, звиклими до жорсткої субординації і дотримання правил. Насправді, більшість з них це вчорашні цивільні, які "не так сильно обмежені нормами військової поведінки" і усталеними військовими доктринами.

"Вони набагато охочіше йдуть на певний рівень тактичного ризику, і, як наслідок, вони просто здатні проявити трохи більше уяви. Не всі, але, безумовно, кращі з них могли і проявляли", – додав офіцер.

За словами Магуайра, британська армія намагається переймати деякий український досвід і підходи до ведення війни. Зокрема і в тому, що стосується тактичного мислення. Якщо до 2022 року британські військові виходили з необхідності планувати "тактично безпечні" операції, тепер цей підхід намагаються змінювати.

Тренування українських військових за кордоном

Як писав УНІАН, у березні стало відомо, що українське військове командування прагне відмовитися від більшої частини програм підготовки військових за кордоном і перенести її на територію України.

Це пояснюють потребами економити гроші і час, а також тим, що західним інструктором вже не вистачає компетенції щодо реалій сучасної війни.

Разом з тим повністю відмовлятися від навчання за кордоном не планують.

