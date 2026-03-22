Україна відмовляється від навчання військових за кордоном: у Генштабі назвали причину

Зазначають, що одна із причин перенесення і логістика.

Наше військове командування намагається всю підготовку військових перенести на територію Украни, щоб був максимально ефективний обмін досвідом, заявив заступник начальника Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу Збройних сил України Євген Межевікін.

При цьому він на брифінгу також зазначив, що повної відмови від підготовки не планується. За його словами, до підготовки все більше залучаються військовослужбовці, які мають "постійний бойовий досвід". "Ми за кордоном також проводимо підготовку. Якщо є проблеми на яку ми не можемо вплинути, то від цієї підготовки ми відмовляємося. Зменшення підготовки за кордоном не тому, що хтось не справляється, а тому, що ми можемо швидше реагувати на зміни в обстановці на фронті і не втрачати час на переміщення особового складу з країни в країну", - підкреслив Межевікін.

Він також дав зрозуміти, що є проблеми із протиріччями в законодавстві між країнами, а також не розуміння інструкторів партнерів особливостей і специфіки нинішньої українсько-російської війни. "Є ряд підготовок, від яких ми відмовились через певне законодавство, бо не можуть провести партнери, або через не розуміння певних процесів. Це також є", - сказав Межевікін.

Відео дня

За його словами, підготовка за кордоном здійснюється не тільки партнерами, але й спільно з нашими інструкторами, відбір серед яких проводиться з врахуванням найактуальнішого досвіду на фронті .

Межевікін зазначив, що Велика Британія перша запропонувала переносити всю підготовку в Україну і концентрувати свої зусилля на певних центрах і напрямках діяльності, щоб не розпорошувати зусилля. "І зараз йде робота саме в такому напрямку", - додав він.

Українські війська і війська НАТО - що відомо

Як повідомляв УНІАН, заступник керівника Офісу президента України, бригадний генерал Павло Паліса зазначає, що українські військові можуть бути залучені до майбутніх навчань НАТО у ролі умовного противника (Red Team).

Він сьогодні, 22 березня, розповів, що вперше під час повномасштабної війни Україну відвідало військове командування НАТО такого рівня – делегація на чолі з Адміралом П’єром Вандьє, Верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації, з якими говорили про можливість таких навчань.

За його словами, минулорічний досвід участі наших підрозділів показав союзникам новітні методи ведення війни – у навчальних сценаріях українські команди продемонстрували суттєву перевагу.

