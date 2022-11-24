Тепер йому "світить" до 12 років ув’язнення.

У Херсоні власник місцевої станції прогулянкових катерів допомагав ФСБ тікати від контрнаступу Сил оборони на південному напрямку.

Про це повідомила Служби безпеки України й опублікувала фото злочинця. Виявилося, цей чоловік добровільно передав у розпорядження росіян 6 плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 пасажирських місць.

"Саме на цих катерах на лівий берег Дніпра "евакуйовувались" кадрові співробітники ФСБ і ще декілька підрозділів окупаційних угруповань РФ", - розповіли у СБУ.

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Крім того, ворог залучив плавзасоби для примусового вивезення частини місцевих жителів до тимчасово окупованих районів Херсонщини.

За даними слідства, до широкомасштабного вторгнення цей чоловік влаштовував морські екскурсії в районі Залізного порту.

У Службі безпеки розповіли, що після тимчасового захоплення регіону він "перереєстрував" власний бізнес на користь країни-агресора й уклав відповідний "договір" з окупаційною адміністрацією.

Після звільнення Херсона зловмисник намагався переховуватись в місті. Та співробітники СБУ затримали його й оголосили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Йому "світить" до 12 років ув’язнення.

ЗСУ зайшли до Херсона 11.11.2022

9 листопада в Міноборони РФ повідомили, що російські війська залишають Херсон та правобережжя області. Напередодні цього кроку окупанти підірвали мости на Херсонщині та Миколаївщині. Тож їм доводилося особовий склад перекидати човнами та катерами.

11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Увечері того ж дня Зеленський у своєму відеозверненні підтвердив цю інформацію. Також повідомлялося, що деокуповано все правобережжя Херсонської області.

14 листопада глава української держави відвідав Херсон, де зустрівся з українськими військовими, які звільняли місто. Над Херсоном офіційно підняли український прапор.

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