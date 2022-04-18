Ажіотаж, імовірно, викликаний новиною про те, що флагман ЧФ РФ, крейсер "Москва" затонув.

Укрпошта вводить обмеження на продаж уже легендарних марок "Русский корабль, ***" через кмітливість спекулянтів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

За 5 днів з моменту випуску марки Укрпошті вдалося продати майже 500 тисяч екземплярів. Тираж склав один мільйон, і додруковування не планується.

Тож кожна марка збереже свою історичну цінність, звертають увагу в компанії.

В Укрпошті зазначили, що деякі люди вже почали продавати куплене за спекулятивними цінами.

"Деякі люди починають продавати куплене за спекулятивними цінами. Наприклад, на Ebay вже можна купити конверт з маркою за тисячу доларів. Але Укрпошта не підтримує це та будь-які благодійні або інші ініціативи з маркою (за виключенням аукціону на Prozorro). Адже простежити, куди йдуть кошти з продажу марок, неможливо", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим відсьогодні, 18 квітня, Укрпошта вводить обмеження на продаж марок.

Громадяни зможуть купити не більше ніж 5 листів марок (1 лист = 6 марок) в одні руки будь-якого номіналу.

Поштові марки з кораблем вже є у всіх обласних центрах України (окрім Херсонщини, Криму, Донеччини та Луганщини, для них залишили резерв).

Також скасовуються всі замовлення в інтернет-магазині (деякі з них були на понад 30 тисяч марок).

Оформити покупку можна повторно, проте не більше ніж 3 листи на 1 замовлення. Багато покупок з однієї адреси будуть блокуватись.

Крім того, Укрпошта оголосила про плани випустити нові марки.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Укрпошта ввела в обіг нову марку із фразою-відповіддю захисників острова Зміїний "Русский военный корабль, иди...". Марку випустили мільйонним тиражем двома номіналами для внутрішнього користування та відправки за кордон.

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