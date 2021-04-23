Раніше через відсутність специфічного обладнання такі операції змушені були припинити.

Вперше за останні 13 років українські лікарі пересадили кістковий мозок дорослому пацієнту від родича.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що пацієнтом став 18-річний Олександр Цимбалюк із Прикарпаття. Сьогодні, 23 квітня, після успішної операції його виписали з Київського центру трансплантації кісткового мозку.

У грудні 2020 хлопцеві діагностували важку форму апластичної анемії. "Лейкоцити, тромбоцити та гемоглобін були критично знижені: його кістковий мозок не виробляв клітини крові. Єдиним варіантом одужати для нього була трансплантація кісткового мозку", - пояснили у МОЗ.

Донором для Олександра погодився стати його 20-річний брат.

Забір клітин відбувся 16 березня 2021 року в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

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"17 березня після 13-річної перерви відбулася операція з трансплантації кісткового мозку дорослому пацієнту від донора. 23 квітня, на 36 день після операції, Олександра Цимбалюка виписали з Київського центру ТКМ", - зазначили у міністерстві.

Зауважується, що Київський центр ТКМ - єдине місце в країні, де виконували такі операції. З 2003-го року їх зробили 6. Остання - у 2008-му. Далі через відсутність специфічного обладнання змушені були припинити. Відтоді всі дорослі українці з раком крові та апластичними анеміями, які навіть мали донора серед родичів, змушені були їхати за кордон.

У 2020 році коштом МОЗ за кордон на ТКМ направили 138 дорослих українців. Одна така операція коштувала понад 3,5 млн грн. "Нині трансплантації в Україні повністю сплачує МОЗ України. Вартість трансплантації кісткового мозку - 1 млн 360 тис.", - йдеться у повідомленні.

Трансплантації в Україні

В 2020 році в Україні було здійснено 204 операції з трансплантації кісткового мозку.

За даними МОЗ, за останній рік фінансування галузі трансплантології зросло майже у п’ять разів і на сьогодні становить 502 млн грн. З початку 2021 року запрацювала Єдина інформаційна система трансплантації органів і тканин, завдяки якій налагоджено взаємодію між усіма учасниками процесу.

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Автор: Тетяна Поляковська