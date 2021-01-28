Кабмін має 30 днів на оскарження відповідного рішення до апеляційної інстанції.

У Міністерстві юстиції України заявили, що уряд оскаржуватиме рішення Окружного адміністративного суду Києва, який сьогодні скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Мін'юсту.

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"Сьогодні Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису. У зв’язку з цим хочу повідомити, що ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та оскаржуватимемо його в апеляційній інстанції. На те, аби подати апеляцію, уряд має 30 днів", - повідомила заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць.

Нова редакція правопису: передісторія

22 травня 2019 року Кабінет міністрів ухвалив постанову № 437 «Питання українського правопису», якою схвалено нову редакцію правопису.

МОН рекомендував вже з червня 2019 року застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення.

Згодом матір учениці 7-го класу однієї з херсонських шкіл оскаржила постанову уряду. У своєму позові вона просила суд визначити постанову уряду протиправною та скасувати її.

Також до ОАСК надійшов ще один позов до Кабміну щодо визнання постанови незаконною та її скасування. Позивачем виступила ГО «Правова держава».

Пізніше суд об'єднав обидва провадження в одне.

Сьогодні, 28 січня, суд задовольнив позов повністю, визнавши постанову Кабміну незаконною, та скасував її.

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Автор: Юлія Петриченко