У Міністерстві юстиції України заявили, що уряд оскаржуватиме рішення Окружного адміністративного суду Києва, який сьогодні скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Мін'юсту.
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"Сьогодні Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису. У зв’язку з цим хочу повідомити, що ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та оскаржуватимемо його в апеляційній інстанції. На те, аби подати апеляцію, уряд має 30 днів", - повідомила заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць.
Нова редакція правопису: передісторія
- 22 травня 2019 року Кабінет міністрів ухвалив постанову № 437 «Питання українського правопису», якою схвалено нову редакцію правопису.
- МОН рекомендував вже з червня 2019 року застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення.
- Згодом матір учениці 7-го класу однієї з херсонських шкіл оскаржила постанову уряду. У своєму позові вона просила суд визначити постанову уряду протиправною та скасувати її.
- Також до ОАСК надійшов ще один позов до Кабміну щодо визнання постанови незаконною та її скасування. Позивачем виступила ГО «Правова держава».
- Пізніше суд об'єднав обидва провадження в одне.
- Сьогодні, 28 січня, суд задовольнив позов повністю, визнавши постанову Кабміну незаконною, та скасував її.
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