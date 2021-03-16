За словами матері дівчинки, романтичні стосунки між 8-літньою дівчинкою та 13-річним хлопцем були постановкою.

Правоохоронці допитали матір 8-річної Мілани Маханець, яка відверто демонструє в Instagram «кохання» з 13-річним блогером.

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Як йдеться у сюжеті ТСН, жінка розповіла, що діти познайомилися торік на фан-зустрічі її доньки. Ідея просувати в мережі «дитяче кохання» виникла з метою піару.

Романтичні стосунки між 8-літньою дівчинкою та 13-річним хлопцем вона назвала постановкою.

Жінка виховує дівчинку сама, однак батька Мілани теж викликали на допит.

Відповісти на питання правоохоронців мають і батьки 13-річного блогера. Однак їх допит відбудеться лише за кілька днів, бо без адвоката жодних свідчень вони давати не хочуть.

До допиту дітей долучать психологів та педагогів. Фахівці мають визначити їхній стан і те, що насправді між ними відбувалося.

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Соцмережі сколихнула новина про те, що у дітей роман.

8-річна українка публікує фото та відео, на яких позує у відвертих «луках» і навіть цілується з 13-річним блогером Пашею Паєм.

Матір дівчинки підтримує інтернет-кар'єру своєї доньки, а от у суспільства такий спосіб досягнення популярності викликав хвилю обурення.

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів з приводу цього.

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Автор: Дмитро Захаров