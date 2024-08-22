Серед нагороджених – не лише громадяни України.

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським військовим, спортсменам, діячам культури та інших сфер.

Про це глава держави повідомив у Telegram-каналі. "Для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає. Це люди, які прославляють Україну, зміцнюючи нашу оборону й надихаючи всіх громадян України. Ми безмежно вдячні й дуже щасливі, що живемо в країні, яка об’єднала таких поважних і талановитих людей", – написав Зеленський.

Серед людей, які отримали державну нагороду – Ніна Матвієнко, Говард Баффет, Олександр Дубовик, Олег Коростельов, Іван Лукашевич, Ігор Поклад, Олександр Усик, Ольга Харлан, Віталій Хмель, Ірина Юрченко, Сергій Параджанов.

Державні нагороди

Напередодні стало відомо, що державну нагороду "Золотий хрест" отримав відомий український репер Олександр Ярмак, який після 24 лютого 2022 року мобілізувався до ЗСУ.

Тим часом Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників України. До переліку осіб, в яких можуть відібрати державні нагороди, потраплять засуджені за тяжкий злочин, правопорушення проти основ нацбезпеки України, проти миру та безпеки людства.

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