Наразі комунальники лагодять мережу, аби відновити енергопостачання.

В районі столичного Майдану незалежності сталась аварія на електромережі.

Як повідомляє у Facebook прес-служба СВКП "Київводфонд", через аварію знеструмлено "Великий" та "Малі" фонтани (парна сторона вулиці Хрещатик), частину ТЦ "Глобус" та інші прилеглі об'єкти.

Наразі комунальники лагодять мережу, аби відновити енергопостачання.

Нагадаємо, на Арсенальній площі в центрі Києва сьогодні вантажівка розвалила новий фонтан, провалившись під землю.

Як повідомляв УНІАН, оновлену площу відкрили тільки вчора ввечері. Сьогодні вранці водій привіз бутильовану воду до однєї з установ. Він мав зупинитися біля воріт і занести її, але прийняв інше рішення й під'їхав ближче.

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На вказаний інцидент вже відреагували в Київській міськдержадміністрації. За словами Віталія Кличка, інвестор проекту пообіцяв відновити фонтан вже до кінця тижня. Столичний натомість мер вважає, що водій вантажівки повинен компенсувати всі збитки.

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Автор: Дмитро Захаров