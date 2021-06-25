Рух поїздів вже відновлено у звичайному режимі.

У Києві на станції метрополітену "Майдан Незалежності" людина впала на колію, рух поїздів було тимчасово зупинено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це пасажирам оголошують на пероні станції метро "Мінська" та у вагоні метро.

Згідно з повідомленням, людина впала на колію на станції "Майдан Незалежності".

Черговий по станції та машиніст через гучномовець оголосили про цю ситуацію та попросили пасажирів зберігати спокій.

Спершу машиніст зазначив, що рух відновиться за декілька хвилин, а потім повідомив, що рух потягів зупинено на невизначений термін.

Незабаром, як повідомляється в Telegram-каналі Kyiv Metro Alerts, рух поїздів у метрополітені було відновлено у звичайному режимі.

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Автор: Тетяна Поляковська