Зараз там проводять ремонтні роботи.

З'явилося відео з інцидентом на Арсенальній площі в центрі Києва, де вантажівка розвалила новий фонтан, провалившись під землю.

Запис опублікував сайт ТСН.uа.

Вантажне авто їхало площею, але в якийсь момент раптово пішло під землю. Зараз на місці працюють профільні служби, перевіряючи технічний стан підземних комунікацій фонтану.

Як повідомляв УНІАН, оновлену площу відкрили тільки вчора ввечері. Сьогодні вранці водій привіз бутильовану воду до однєї з установ. Він повинен був зупинитися біля воріт і занести її, але прийняв інше рішення й під'їхав ближче.

На вказаний інцидент вже відреагували в Київській міськдержадміністрації. За словами Віталія Кличка, інвестор проекту пообіцяв відновити фонтан вже до кінця тижня. Столичний натомість мер вважає, що водій вантажівки повинен компенсувати всі збитки.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Автор: Юрій Годован