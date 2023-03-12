Російську музику чути в місті і в караоке-барі, і у відкритій владою "Юрті незламності".

Соцмережами ширяться відео повсюдного використання в Дніпрі російської музики. На ролику, опублікованому місцевими Telegram-каналами, можна побачити, приміром, як в караоке-ресторані "Пастораль" (вулиця Барикадна) безперешкодно співають "Рюмка водки" путініста Григорія Лепса.

"Рашистський заклад. … Потвори, яких треба вислати на расію", "Потвори. Ще вчора на твоє місто летять російські ракети, а сьогодні ти співаєш в караоке Лєпса", – обурено пишуть користувачі соцмереж.

Крім цього, з’явилося відео з-під відкритої днями "Юрти незламності". Вона розташована біля житлового масиву Перемога, де внаслідок ракетної атаки росіян загинули 46 людей.

Відео дня

За задумом, цим місцем містяни можуть скористатися як пунктом обігріву, зарядити тут гаджети, відпочити, а також дізнатися більше про казахську культуру (на території діє міні-музей із національним вбранням, посудом, зброєю тощо). До відвідування людей мала заохочувати музика, що лунає з юрти. Втім диджеєві вдалося відлякувати людей: на запис потрапило, як він включав треки російських виконавців Олександра Ревви (Артур Пирожков) і Хабіба Шаріпова.

В соцмережах обурюються: "Ця юрта в районі ****рського прильоту по житловому будинку, але "какая разніца".

Заборона російської музики в Україні

Торік український парламент підтримка закон про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання продукту держави-агресора. Передбачено повну безстрокову заборону публічного виконання та показу кліпів, трансляції музичних треків виконавців з громадянством РФ (набутим після 1991 року). Є низка виключень. Це, зокрема, виконавці, що на момент смерті були громадянами України або зараз ними є, а громадянства країни-агресора не мають. Крім цього, РНБО має формувати перелік виключень ("білий список"), до якого увійдуть виконавці, що засуджують війну проти України.

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