За даними відповідного державного реєстру, кількість потерпілих становить 2,5 млн осіб.

Станом на 1 січня 2021 року під наглядом у закладах охорони здоров'я сфери управління МОЗ України перебувають 1,6 млн постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Читайте такожУ МОЗ розповіли про йодну профілактику українців на випадок радіаційної аваріїЯк передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак повідомила під час брифінгу.

"Станом на 1 січня 2021 року кількість потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції, які перебувають під наглядом у закладах охорони здоров'я сфери управління МОЗ України, становить 1,6 млн осіб. З них - 317 тис. 769 дітей", - сказала Микичак.

Водночас, за її словами, за даними державного реєстру, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, станом на 1 квітня 2021 року кількість потерпілих становить 2,5 млн осіб.

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Автор: Леся Лещенко