В Одесі безхатько знайшов у покинутій будівлі протитанковий гранатомет.

Про це журналістам повідомили в прес-службі управління поліції охорони в Одеській області.

"Безхатьки також допомагають подолати ворога. Так, один з них знайшов у покинутій будівлі ручний протитанковий гранатомет. Чоловік повідомив про це в поліцію, скориставшись кнопкою тривожного виклику, яка розміщена в громадському місці", - сказано в повідомленні.